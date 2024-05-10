Украинцы хотят не сильного лидера, а демократической системы – опрос

Результаты социологических опросов показывают, что украинцы преимущественно изменили свое мнение по сравнению с предыдущими годами и считают, что Украине важнее демократическая система, чем сильный лидер. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает Украинская правда.

Социологи напомнили, что в июле 2022 года задавали украинцам вопрос, что "сейчас" важен для Украины и 58% ответили, что "сейчас Украине сильный лидер важнее демократической системы", а о приоритете демократической системы ответили 27%.

Подобный вопрос украинцам задавали в октябре 2020 года, однако без акцента "сейчас", то есть спрашивали, что в целом должно быть приоритетом. На тот момент 54% отдавали предпочтение сильному лидеру и 31% - демократической системе (соответственно, похожую на потребности "сейчас" по опросу в июле 2022 года).

В декабре 2023 года большинство украинцев (59%) ответили, что Украине демократическая система важнее. Доля тех, кто считал, что Украине важнее иметь сильного лидера – 32%.

Опрос проведен в декабре 2023 методом телефонных интервью около 1000 респондентов по всеукраинской выборке взрослых граждан.