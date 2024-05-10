У Харківській ОВА прокоментували посилення обстрілів у Вовчанську на кордоні з РФ

Російські війська посилили обстріли на кордоні з Харківщиною, зокрема завдають ударів по Вовчанську.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку" , – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що всі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов'язки.