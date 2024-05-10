У Харківській ОВА прокоментували посилення обстрілів у Вовчанську на кордоні з РФ
Російські війська посилили обстріли на кордоні з Харківщиною, зокрема завдають ударів по Вовчанську.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.
Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що всі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов'язки.
"Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільних беззбройних людях", – зазначив він.