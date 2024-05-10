В Харьковской ОВА прокомментировали усиление обстрелов в Волчанске на границе с РФ
Российские войска усилили обстрелы на границе с Харьковщиной, в частности, наносят удары по Волчанску.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.
Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.
"Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", – отметил он.