В Харьковской ОВА прокомментировали усиление обстрелов в Волчанске на границе с РФ

Российские войска усилили обстрелы на границе с Харьковщиной, в частности, наносят удары по Волчанску.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.

Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении" , – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.