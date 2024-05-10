Посол Польщі: Важко уявити, що ми повертатимемо українських чоловіків силоміць
Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що його держава не висилатиме військовозобов’язаних українців із країни, повідомляє Укрінформ.
"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС", – сказав він.
Гузи зауважив, що Польща в іншому становищі, на відміну від деяких західних країн, адже в ній проживають мільйони українців, і добре розуміє ситуацію, в якій опинився уряд України.
"Взагалі у нас схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули", – розповів посол.
Дипломат певен, що багато залежить від воєнної ситуації, яка зараз є дуже складною.
"Моя особиста думка – це обов’язок (служба в армії – ред.). Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – додав Гузи.