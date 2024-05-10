Посол Польщі: Важко уявити, що ми повертатимемо українських чоловіків силоміць

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що його держава не висилатиме військовозобов’язаних українців із країни, повідомляє Укрінформ.

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС" , – сказав він.

Гузи зауважив, що Польща в іншому становищі, на відміну від деяких західних країн, адже в ній проживають мільйони українців, і добре розуміє ситуацію, в якій опинився уряд України.

"Взагалі у нас схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули" , – розповів посол.

Дипломат певен, що багато залежить від воєнної ситуації, яка зараз є дуже складною.