Посол Польши: Трудно представить, что мы будем возвращать украинских мужчин силой

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы считает, что его государство не будет высылать военнообязанных украинцев из страны, сообщает Укринформ.

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину насильно. Такого не произойдет. Германия уже заявила, что такие мужчины могут оставаться, даже если у них нет действительных проездных документов. Я ожидаю, что также будет продолжаться дискуссия и между странами ЕС" , – сказал он.

Гузы отметил, что Польша в другом положении, в отличие от некоторых западных стран, ведь в ней проживают миллионы украинцев, и хорошо понимает ситуацию, в которой оказалось правительство Украины.

"Вообще у нас схожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться. Но на практике не все люди готовы это делать. Помню, как в начале полной масштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы" , – рассказал посол.

Дипломат уверен, что многое зависит от военной ситуации, которая сейчас очень сложна.