Україна експортувала морським коридором 45 млн тонн вантажів – Мінінфраструктури

За майже 9 місяців функціонування Українського морського коридору експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів.

Про це повідомили﻿ у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За цей час з українських портів вийшли майже 1600 суден.

"Переважно це продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків. Україна попри все залишається топ експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки. 38 країн світу отримали понад 30 млн тонн продукції українських аграріїв" , – йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві додали, що на підході до портів ще 108 суден, які експортують понад 3 млн тонн вантажів.