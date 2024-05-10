Украина экспортировала морским коридором 45 млн тонн грузов – Мининфраструктуры

За почти 9 месяцев функционирования Украинского морского коридора экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн. тонн грузов.

Об этом сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

За это время из украинских портов вышли около 1600 судов.

"Предпочтительно это продукция украинских аграриев для мировых продовольственных рынков. Украина, несмотря на все, остается топ экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности. 38 стран мира получили более 30 млн тонн продукции украинских аграриев" , – говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что на подходе к портам еще 108 судов, экспортирующих более 3 млн тонн грузов.