Росіяни намагалися прорвати лінію оборони на Харківщині – Міноборони
Сьогодні близько 5:00 російські війська намагалися прорвати лінію оборони на Харківщині, застосували бронетехніку. Для відбиття атаки залучили резервні підрозділи.
Про це повідомили в міністерстві оборони України.
У Міноборони зазначили, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку окупанти здійснили авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі росіяни посилили вогневий тиск на позиції ЗСУ за підтримки артилерії.
"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності", – йдеться в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що для посилення оборони на цій ділянці фронту залучили резервні підрозділи.
"Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", – зазначили в міністерстві.