Росіяни намагалися прорвати лінію оборони на Харківщині – Міноборони

Сьогодні близько 5:00 російські війська намагалися прорвати лінію оборони на Харківщині, застосували бронетехніку. Для відбиття атаки залучили резервні підрозділи.

Про це повідомили﻿ в міністерстві оборони України.

У Міноборони зазначили, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку окупанти здійснили авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі росіяни посилили вогневий тиск на позиції ЗСУ за підтримки артилерії.

"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності" , – йдеться в повідомленні.