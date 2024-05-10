Россияне пытались прорвать линию обороны на Харьковщине – Минобороны

Сегодня около 5:00 российские войска пытались прорвать линию обороны в Харьковской области, применили бронетехнику. Для отражения атаки привлекли резервные подразделения.

Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.

В Минобороны отметили, что в течение этих суток на Волчанском направлении оккупанты совершили авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи россияне усилили огневое давление на позиции ВСУ при поддержке артиллерии.

"Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности" , – говорится в сообщении.