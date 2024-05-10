Зеленський: Окупанти почали наступ на Харківському напрямку, ЗСУ були готові

Станом на ранок п’ятниці, 10 травня, наступ російських військ на харківському напрямку вдалося зупинити. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, повідомляє Укрінформ.

"Станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити", – заявив Зеленський.

Він додав, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім б'ють по м. Вовчанську.

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Приблизно о 5-й ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Із Вовчанської громади Харківщини евакуюють людей через масований обстріл.