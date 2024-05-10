Зеленский: Оккупанты начали наступление на Харьковском направлении, ВСУ были готовы

По состоянию на утро пятницы 10 мая наступление российских войск на харьковском направлении удалось остановить. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 7-8 утра произошло жестокое артиллерийское сражение. К тому времени наступление россиян удалось остановить", - заявил Зеленский.

Он добавил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Ранее сообщалось, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области, прежде всего избивают по Волчанску.

По данным Минобороны, в течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб, а с началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.

Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

Из Волчанской общины Харьковщины эвакуируют людей из-за массированного обстрела.