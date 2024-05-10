Найстаріша українська фондова біржа йде з ринку: анулює ліцензію

Акціонери фондової біржі ПФТС визнали недоцільним провадження подальшої діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та вирішили звернутися до регулятора з проханням анулювати її ліцензії. Про це повідомляється в матеріалах загальних зборів ПФТС від 29 квітня, повідомляє Ліга.Фінанси.

Таке рішення пов'язано з неможливістю приведення діяльності АТ "Фондова біржа ПФТС" у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.

Заява про анулювання ліцензії передбачає відмову від діяльності з організації торгівлі цінними паперами та укладання деривативних контрактів.

У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Фондова біржа ПФТС – найстаріша на українському фондовому ринку, вона існує з 1996 року. Крім неї є ще біржа "Перспектива" та Українська біржа (до якої у регулятора теж є претензії, але вона не збирається добровільно відмовлятися від ліцензії).