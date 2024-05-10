Старейшая украинская фондовая биржа уходит с рынка: аннулирует лицензию
Акционеры фондовой биржи ПФТС сочли нецелесообразным проведение дальнейшей деятельности по организации торговли финансовыми инструментами и решили обратиться к регулятору с просьбой аннулировать ее лицензии. Об этом сообщается в материалах общего собрания ПФТС от 29 апреля, сообщает Лига.Финансы.
Такое решение связано с невозможностью приведения деятельности АО "Фондовая биржа ПФТС" в соответствие с требованиями законодательства по соблюдению пруденциальных нормативов.
Заявление об аннулировании лицензии предусматривает отказ от деятельности по организации торговли ценными бумагами и заключению деривативных контрактов.
В 2020 году 49,9% акций ПФТС купила китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).
Фондовая биржа ПФТС – старейшая на украинском фондовом рынке, она существует с 1996 года. Кроме нее есть еще биржа "Перспектива" и Украинская биржа (к которой у регулятора тоже есть претензии, но она не собирается добровольно отказываться от лицензии).