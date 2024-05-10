Кабмін виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми – прем'єр

Кабінет під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Урядового порталу.

"За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту" , — зазначив Денис Шмигаль.

Також Кабінет міністрів виділив додаткові 189,5 млн грн для того, аби продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині.