Кабмін виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми – прем'єр
Кабінет під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.
"За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту", — зазначив Денис Шмигаль.
Також Кабінет міністрів виділив додаткові 189,5 млн грн для того, аби продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині.
"Минулого року уряд виділяв на ці потреби 639 млн грн. Зараз важливо швидко та якісно завершити всі проєкти, щоб люди могли повернутися до своїх осель", — зазначив очільник уряду.