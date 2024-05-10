Кабмин выделил более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы – премьер

Кабинет во время заседания 10 мая принял решение о выделении 7 млрд. 168 млн. грн. на восстановление украинской энергосистемы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Об этом говорится﻿ в сообщении правительственного портала.

"За эти средства будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС. Благодарны группе Всемирного банка, предоставившей гранты для реализации этого проекта" , - отметил Денис Шмигаль.

Также Кабинет министров выделил дополнительные 189,5 млн. грн. для того, чтобы продолжить восстановление многоквартирных домов в Киевской области.