Кабмин выделил более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы – премьер
Кабинет во время заседания 10 мая принял решение о выделении 7 млрд. 168 млн. грн. на восстановление украинской энергосистемы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
"За эти средства будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС. Благодарны группе Всемирного банка, предоставившей гранты для реализации этого проекта", - отметил Денис Шмигаль.
Также Кабинет министров выделил дополнительные 189,5 млн. грн. для того, чтобы продолжить восстановление многоквартирных домов в Киевской области.
"В прошлом году правительство выделяло на эти нужды 639 млн грн. Сейчас важно быстро и качественно завершить все проекты, чтобы люди могли вернуться в свои дома", — отметил глава правительства.