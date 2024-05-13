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Українці стали купувати авто з Китаю у півтора раза більше

Українці стали купувати авто з Китаю у півтора раза більше
Фото: Thomas doerfer

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

З цієї кількості:

  • нових – 845 од. (+66%);
  • вживаних – 317 од. (+17%) од.

Отже, автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. Volkswagen ID.4 - 141 од.;
  2. Honda M-NV - 72 од.;
  3. Nissan Ariya - 68 од.;
  4. BYD Song Plus - 52 од.;
  5. Chery Tiggo 4 Pro - 47 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Volkswagen ID.4 - 68 од.;
  2. Nissan Ariya - 42 од.;
  3. Toyota BZ4X - 19 од.;
  4. Honda M-NV - 17 од.;
  5. Honda eNS1 - 15 од.

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