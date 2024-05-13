Українці стали купувати авто з Китаю у півтора раза більше

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

З цієї кількості:

нових – 845 од. (+66%);

вживаних – 317 од. (+17%) од.

Отже, автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 - 141 од.; Honda M-NV - 72 од.; Nissan Ariya - 68 од.; BYD Song Plus - 52 од.; Chery Tiggo 4 Pro - 47 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: