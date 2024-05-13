Украинцы стали покупать авто из Китая в полтора раза больше

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше по сравнению с апрелем 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества:

новых – 845 ед. (+66%);

б/у – 317 ед. (+17%) ед.

Итак, автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 77%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen ID.4 – 141 ед.; Honda M-NV – 72 ед.; Nissan Ariya – 68 ед.; BYD Song Plus - 52 ед.; Chery Tiggo 4 Pro – 47 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: