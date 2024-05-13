Украинцы стали покупать авто из Китая в полтора раза больше
За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше по сравнению с апрелем 2023 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Из этого количества:
- новых – 845 ед. (+66%);
- б/у – 317 ед. (+17%) ед.
Итак, автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 77%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen ID.4 – 141 ед.;
- Honda M-NV – 72 ед.;
- Nissan Ariya – 68 ед.;
- BYD Song Plus - 52 ед.;
- Chery Tiggo 4 Pro – 47 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 – 68 ед.;
- Nissan Ariya – 42 ед.;
- Toyota BZ4X – 19 ед.;
- Honda M-NV – 17 ед.;
- Honda eNS1 – 15 ед.