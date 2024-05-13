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Украинцы стали покупать авто из Китая в полтора раза больше

Украинцы стали покупать авто из Китая в полтора раза больше
Фото: Thomas doerfer

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше по сравнению с апрелем 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества:

  • новых – 845 ед. (+66%);
  • б/у – 317 ед. (+17%) ед.

Итак, автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 77%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. Volkswagen ID.4 – 141 ед.;
  2. Honda M-NV – 72 ед.;
  3. Nissan Ariya – 68 ед.;
  4. BYD Song Plus - 52 ед.;
  5. Chery Tiggo 4 Pro – 47 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Volkswagen ID.4 – 68 ед.;
  2. Nissan Ariya – 42 ед.;
  3. Toyota BZ4X – 19 ед.;
  4. Honda M-NV – 17 ед.;
  5. Honda eNS1 – 15 ед.

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