Фортифікації поблизу Вовчанська на Харківщині зводили – МВА

У Вовчанській міській військовій адміністрації запевняють, що "фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з Росією були, але через постійні обстріли зводити їх було непросто". Про це розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Радіо Свобода.

"Так, звичайно. Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно" , – каже Гамбарашвілі.

На уточнювальне запитання про те, що робилося раніше, до самого наступу російських сил, у МВА відповіли: "можливо будівництво не було таким щільним".

"Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди. Але ще раз наголошую: дякую всім будівельникам і військовим, які базувались на цих об’єктах. І доклали максимум зусиль, щоб зробити фортифікаційні споруди" , – уточнив Гамбарашвілі.

Російські сили зранку 10 травня розпочали наступальні дії в Харківській області уздовж українсько-російського кордону. Їм вдалося захопити кілька сіл, нині тривають бої у Вовчанську, місту з довоєнним населенням майже 17 тисяч людей.

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