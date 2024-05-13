Фортификации вблизи Волчанска на Харьковщине строили – МВА

В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто". Об этом рассказал начальник Волчанской городской военной администрации (МВА) Тамаз Гамбарашвили, сообщает Радио Свобода.

"Да, конечно. Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и крайне тяжелая. Потому что именно город очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно. Спасибо строителям и всем , кто работал. Крайне тяжело. Потому что работать под обстрелами очень опасно" , – говорит Гамбарашвили.

На уточняющий вопрос о том, что делалось раньше, до самого наступления российских сил, в МВА ответили: "возможно, строительство не было таким плотным".

"Все было построено. Но, может быть, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне тяжело строить фортификационные сооружения. Но еще раз подчеркиваю: спасибо всем строителям и военным, которые базировались на этих объектах" , – уточнили Гамбарашвили.

Российские силы с утра 10 мая начали наступательные действия в Харьковской области вдоль украинско-российской границы. Им удалось захватить несколько сел, сейчас продолжаются бои в Волчанске, городе с довоенным населением около 17 тысяч человек.

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