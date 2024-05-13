Безпілотники СБУ вночі атакували нафтобазу та підстанцію в РФ – джерело

В ніч на 13 травня дрони Служби безпеки України активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях РФ, внаслідок чого горіла нафтобаза біля міста Старий Оскол та підстанція "Єлецька" потужністю 500 кВ. Про це розповів співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.

За словами джерела, росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області РФ. Своєю чергою губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька".

Співрозмовник видання додав, що вона живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

Нафтобаза "Осколнєфтєснаб" – найбільша регіональна паливна компанія в Бєлгородській області.