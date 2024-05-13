Беспилотники СБУ ночью атаковали нефтебазу и подстанцию в РФ – источник

В ночь на 13 мая дроны Службы безопасности Украины активно работали в Липецкой и Белгородской областях РФ, в результате чего горела нефтебаза возле города Старый Оскол и подстанция "Елецкая" мощностью 500 кВ.﻿ Об этом рассказал собеседник в СБУ, сообщает Украинская правда.

По словам источника издания, россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области РФ. В свою очередь губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая".

Собеседник добавил, что она питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

Нефтебаза "Осколнефтеснаб" - крупнейшая региональная топливная компания в Белгородской области.