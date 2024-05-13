США в чотири рази підвищать тарифи на китайські електрокари – Bloomberg

Президент США Джо Байден підвищить тарифи на китайські електромобілі в чотири рази та різко підвищить збори для інших ключових галузей промисловості. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

Загальний тариф на китайські електромобілі зросте до 102,5% з 27,5%. Інші тарифи подвоюються або потроюються в цільових галузях, хоча обсяг залишається незрозумілим.

Адміністрація Байдена дала сигнал американській сонячній промисловості, що вона виключить деякі предмети, зокрема обладнання, що використовується для виготовлення компонентів сонячних панелей. Деякі виробники обладнання прагнуть цього зрушення, адже нинішні збори "підривають мету Байдена боротися з ланцюгами постачання чистої енергії з Китаю".

Як пише агентство, Байден намагається розправитися з Китаєм і відрізнити себе від головного опонента – Дональда Трампа — чиї початкові мита Байден збирається значною мірою відновити, але який прагне більш масштабних підвищень.

"План Байдена щодо збільшення мит є здебільшого символічним, оскільки Китай не покладається на американських споживачів у цільових секторах. Багато років тому китайські електромобілі були заблоковані на ринку США через існуючі тарифи, тоді як фірми, що займаються сонячною енергією, здебільшого експортують до США з-за кордону, уникаючи подібних обмежень" , – йдеться у матеріалі.

Білий дім відмовився коментувати тарифи. Про підвищення автотарифів у чотири рази вперше повідомила Wall Street Journal.

За словами джерел, Байден буде націлений на ключові сектори, зокрема на електромобілі, акумулятори, сонячні батареї, сталь і алюміній. Раніше він оголосив про тарифи на сталь і алюміній, які зростуть до 25% на деякі продукти, які зараз мають ставку 7,5% або взагалі не застосовуються.

Ставка EV має на меті захистити США від потенційної повені китайських автомобілів, яка може підірвати політично чутливий автомобільний сектор.

Водночас Дональд Трамп попередив, що китайські компанії намагатимуться виготовляти автомобілі в Мексиці, а потім уникати мит, доставляючи їх до США відповідно до Угоди між США, Мексикою та Канадою, яку Трамп погодив як президент.

Трамп заявив, що введе 200% мито на автомобілі китайського виробництва в Мексиці. "Я обкладу 200% податком кожну машину, яка надходить із цих заводів, а вони цього робити не будуть", – сказав він.

Трамп також пообіцяв запровадити 60% загального мита на всі китайські товари.