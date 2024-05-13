Администрация Байдена в четыре раза повысит тарифы на китайские электрокары

Президент США Джо Байден повысит тарифы на китайские электромобили в четыре раза и резко повысит сборы для других ключевых отраслей промышленности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

Общий тариф на китайские электромобили вырастет до 102,5% с 27,5%. Остальные тарифы удваиваются или утраиваются в целевых отраслях, хотя объем остается непонятным.

Администрация Байдена дала сигнал американской солнечной промышленности, что она исключит некоторые предметы, в том числе оборудование, используемое для изготовления компонентов солнечных панелей. Некоторые производители оборудования стремятся к этому сдвигу, ведь нынешнее сборы "подрывают цель Байдена бороться с цепями поставки чистой энергии из Китая".

Как пишет агентство, Байден пытается расправиться с Китаем и отличить себя от главного оппонента – Дональда Трампа — чьи первоначальные пошлины Байден собирается в значительной степени восстановить, но стремящийся к более масштабным повышениям.

"План Байдена по увеличению пошлин в основном символичен, поскольку Китай не полагается на американских потребителей в целевых секторах. Много лет назад китайские электромобили были заблокированы на рынке США из-за существующих тарифов, тогда как фирмы, занимающиеся солнечной энергией, в большинстве своем экспортируют в США из-за рубежа, избегая подобных ограничений" , – говорится в материале.

Белый дом отказался комментировать тарифы. О повышении автотарифов в четыре раза впервые сообщил Wall Street Journal.

По словам источников, Байден будет нацелен на ключевые сектора, в том числе электромобили, аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий. Ранее он объявил о тарифах на сталь и алюминий, которые вырастут до 25% на некоторые продукты, которые сейчас имеют ставку 7,5% или вообще не применяются.

Ставка EV ставит за цель защитить США от потенциального наводнения китайских автомобилей, которое может взорвать политически чувствительный автомобильный сектор.

В то же время Дональд Трамп предупредил, что китайские компании будут пытаться производить автомобили в Мексике, а затем избегать пошлин, доставляя их в США согласно Соглашению между США, Мексикой и Канадой, которое Трамп согласовал как президент.

Трамп заявил, что введет 200% пошлины на автомобили китайского производства в Мексике. "Я обложу 200% налогом каждую машину, которая поступает с этих заводов, а они этого делать не будут", – сказал он.

Трамп также пообещал ввести 60% общей пошлины на все китайские товары.