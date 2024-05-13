Український безпілотник у жовтні вдарив по стоянці гелікоптерів, де бував Путін – ЗМІ
Під час другого бойового польоту український дальнобійний дрон "Лютий" поцілив по стоянці російських гелікоптерів у мікрорайоні Адлер міста Сочі, за день до того російський правитель Володимир Путін зустрічався там із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, повідомляє Українська правда.
1 жовтня 2023 року під удар "Лютого" потрапила стоянка вертольотів, які обслуговували зокрема й путінську резиденцію.
"Ми влупили по їхньому вертолітному майданчику, посікли кілька вертольотів. Але ми спочатку не знали, що за день до того, як ми влупили по цьому Адлеру, там Путін зустрічався з Токаєвим. Путін був за 12 кілометрів від місця, куди прилетів другий "Лютий". Нам потім це підтвердили", – розповідають співрозмовники в розвідці.
При цьому росіяни навіть не знали, що це було.
"Коли прилетіло в Сочі, вони думали, що це десь з корабля чи, може, з Грузії з гір. Вони навіть не припускали, що це прям з України прилетіло. А потім одразу після цього прилітає в Санкт-Петербург – на інший взагалі край країни. Для них це був нормальний шок", – згадує в розмові з журналістами учасник запусків.