Український безпілотник у жовтні вдарив по стоянці гелікоптерів, де бував Путін – ЗМІ

Під час другого бойового польоту український дальнобійний дрон "Лютий" поцілив по стоянці російських гелікоптерів у мікрорайоні Адлер міста Сочі, за день до того російський правитель Володимир Путін зустрічався там із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, повідомляє Українська правда.

1 жовтня 2023 року під удар "Лютого" потрапила стоянка вертольотів, які обслуговували зокрема й путінську резиденцію.

"Ми влупили по їхньому вертолітному майданчику, посікли кілька вертольотів. Але ми спочатку не знали, що за день до того, як ми влупили по цьому Адлеру, там Путін зустрічався з Токаєвим. Путін був за 12 кілометрів від місця, куди прилетів другий "Лютий". Нам потім це підтвердили" , – розповідають співрозмовники в розвідці.

При цьому росіяни навіть не знали, що це було.