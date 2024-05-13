Украинский беспилотник в октябре ударил по стоянке вертолетов, где бывал Путин - СМИ

Во время второго боевого полета украинский дальнобойный дрон "Лютый" попал по стоянке российских вертолетов в микрорайоне Адлер города Сочи, за день до того российский правитель Владимир Путин встречался там с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Украинская правда.

1 октября 2023 года под удар "Лютого" попала стоянка вертолетов, которые обслуживали в том числе и путинскую резиденцию.

"Мы влупили по их вертолетной площадке, посекли несколько вертолетов. Но мы сначала не знали, что за день до того, как мы влупили по этому Адлеру, там Путин встречался с Токаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй "Лютый". Нам потом это подтвердили" , - рассказывают собеседники в разведке.

При этом россияне даже не знали, что это было.