По багатоповерхівці в Бєлгороді влучив російський боєприпас – розслідувачі

Руйнування 12 травня підʼїзду багатоквартирного будинку в російському місті Бєлгороді, жертвами якого стали 15 людей, спричинив не український, а російський боєприпас, вважає співзасновник команди розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв, повідомляє Радіо Свобода.

"Вивчивши і проаналізувавши візуальні матеріали, ми дійшли висновку, що з великою ймовірністю приліт по будинку стався з північного сходу, і схиляємося до того, що це була зенітна керована ракета від російського комплексу ППО, або позаштатний сход фугасної авіабомби (ФАБ) із універсального модуля планерування та корекції (УМПК).

Версія про те, що ракета від української "Точки-У" могла так змінити свою траєкторію під дією ракети ППО, щоб ударити з цього боку будинку, здається нам малоймовірною" , – розповів Руслан Левієв у відеозведенні на Youtube-каналі журналіста Майкла Накі.

За його словами, незрозумілим наразі є те, який саме боєприпас завдав таких руйнувань, влучивши по будинку з північного сходу. "З урахуванням напрямку прильоту, однією з найбільш очевидних версій є влучання зенітної керованої ракети, наприклад, від комплексу С-300. Характерних слідів розльоту уламків може бути не видно через масштаби обвалення. Ми припускаємо, що бойової частини такої ракети може виявитися достатньо для обвалення підʼїзду" , – сказав експерт.

"Ще одна досить очевидна версія – це позаштатне сходження ФАБ-250 або ФАБ-500 з УМПК. Немає жодних сумнівів, що фугасна бойова частина може заподіяти такі масштабні руйнування, при цьому не рідкісними випадки падіння авіабомб на Бєлгород і область. На користь цієї версії говорить те, що незадовго до вибуху повідомлялося про пуск авіабомб по Харківській області" , – додав Руслан Левієв.

Російська влада стверджує, що руйнування стало наслідком українського обстрілу. У телеграм-каналах поширюється відео, ймовірно, з камери спостереження, на якому видно момент обвалення. Йому передував вибух.

Повідомлення про руйнування підʼїзду зʼявилися невдовзі після того, як у місті, розташованому неподалік від кордону з Україною, було оголошено другу за ранок неділі ракетну тривогу. Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що підʼїзд упав "унаслідок прямого влучення снаряда". Міноборони Росії згодом заявило, що українські військові обстріляли Бєлгород із застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та РСЗВ, ракети та снаряди були збиті, але "фрагментами однієї зі збитих ракет пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород".

Раніше Міноборони Росії, реагуючи на випадки загибелі жителів України внаслідок російських обстрілів, неодноразово покладало відповідальність за неї на українські сили ППО, які збивали російські ракети: їхні уламки, як стверджувалося, після цього влучали в житлові будинки.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт, заявивши, що "внаслідок атаки збройних формувань України на місто Бєлгород снаряд влучив у житловий багатоповерховий будинок". Українські військові твердження російської влади не коментували.

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