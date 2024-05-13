По многоэтажке в Белгороде попал российский боеприпас – расследователи

Разрушение 12 мая подъезда многоквартирного дома в российском городе Белгороде, жертвами которого стали 15 человек, вызвал не украинский, а российский боеприпас, считает соучредитель команды расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев, сообщает Радио Свобода.

"Изучив и проанализировав визуальные материалы, мы пришли к выводу, что с большой вероятностью прилет по дому произошел с северо-востока, и склоняемся к тому, что это была зенитная управляемая ракета от российского комплекса ПВО, или внештатный восток фугасной авиабомбы (ФАБ) из универсального модуля планирования и коррекции (УМПК).

Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной" , – рассказал Руслан Левиев в видеосводке на Youtube-канале журналиста Майкла Наки.

По его словам, непонятно сейчас то, какой именно боеприпас нанес таких разрушений, попав по дому с северо-востока. "С учетом направления прилета, одной из наиболее очевидных версий является попадание зенитной управляемой ракеты, например, от комплекса С-300. Характерных следов разлета обломков может быть не видно из-за масштабов обрушения. Мы предполагаем, что боевой части такой ракеты может оказаться достаточно для обрушения подъезда" , – сказал эксперт.

"Еще одна достаточно очевидная версия – это внештатное схождение ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК. Нет никаких сомнений, что фугасная боевая часть может причинить столь масштабные разрушения, при этом не редки случаи падения авиабомб на Белгород и область. В пользу этой версии говорит то, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске авиабомб по Харьковской области" , – добавил Руслан Левиев.

Российские власти утверждают, что разрушение стало следствием украинских обстрелов. В телеграмм-каналах распространяется видео, вероятно, с камеры наблюдения, на котором виден момент обрушения. Ему предшествовал взрыв.

Сообщения о разрушении подъезда появились вскоре после того, как в городе, расположенном неподалеку от границы с Украиной, была объявлена вторая за утро воскресенья ракетная тревога. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что подъезд упал "в результате прямого попадания снаряда". Минобороны России впоследствии заявило, что украинские военные обстреляли Белгород с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, ракеты и снаряды были сбиты, но "фрагментами одной из сбитых ракет поврежден жилой дом в городе Белгород".

Ранее Минобороны России, реагируя на случаи гибели жителей Украины в результате российских обстрелов, неоднократно возлагало ответственность за нее на украинские силы ПВО, которые сбивали российские ракеты: их обломки, как утверждалось, после этого попадали в жилые дома.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, заявив, что "в результате атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом". Украинские военные утверждения российских властей не комментировали.

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