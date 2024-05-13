Генштаб розповів про ситуацію на Харківщині: наступ РФ триває

На Харківському напрямку російські війська не припиняють наступальні дії, намагаючись витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій, повідомляє Українська правда.

Генеральний штаб ЗСУ про оперативну інформацію на фронті станом на 15:00 у соцмережах.

Повідомляється, що станом на 14:00 росіяни здійснили 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. Водночас Сили оборони контратакують.

Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки - 8 одиниць.

За даними Генштабу, ворог продовжує завдавати ракетні та авіаційні удари по всій лінії фронту, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка.

На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

На Краматорському - відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари в районі населених пунктів Дружба та Північне.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Покровському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Нанесено 1 авіаційний удар в районі Новомихайлівка.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Оріхівському напрямку відбулось 8 бойових зіткнень в районі Старомайорськкогоо, одне - триває в районі Роботиного. Наніс авіаційний удар в районі Роботине.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось 2 бойових зіткнення в районі Кринки, 1 триває.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Чернігівській та Сумській областях противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наголошує Генштаб, українські воїни "продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення".