Генштаб рассказал о ситуации на Харьковщине: наступление РФ продолжается

На Харьковском направлении российские войска не прекращают наступательные действия, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций, сообщает Украинская правда.

Генеральный штаб ВСУ об оперативной информации на фронте по состоянию на 15:00 в соцсетях.

Сообщается, что по состоянию на 14:00 россияне совершили 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено. В то же время Силы обороны контратакуют.

Противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

По данным Генштаба, враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по всей линии фронта, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

На Купянском направлении украинские воины отражают атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Состоялось 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигорьевка, Макеевка.

На Лиманском направлении произошло одно боевое столкновение.

На Северском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка.

На Краматорском - произошло 27 боевых столкновений в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Ивановское, Клещеевка, Андреевка. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Дружба и Северное.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Покровском направлении произошло 24 боевых столкновения.

На Кураховском направлении произошло 5 боевых столкновений в районах Красногоровка, Новомихайловка. Нанесен 1 авиационный удар в районе Новомихайловки.

На Времовском направлении нашими защитниками отражены атаки в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Ореховском направлении состоялось 8 боевых столкновений в районе Старомайорского, одно - продолжается в районе Роботино. Нанес авиационный удар в районе Роботино.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Состоялось 2 боевых столкновения в районе Крынки, 1 продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Черниговской и Сумской областях противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, подчеркивает Генштаб, украинские воины "продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения".

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