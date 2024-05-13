ЗМІ повідомили про пошкодження у Криму бази ППО росіян: загинув командир частини

13 травня в районі 6 ранку кілька ракет атакували військову частину 85 683 російських окупантів на горі Ай-Петрі в анексованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в "екстрених службах" окупантів півострова.

На горі знаходиться "таємна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку збройних сил Росії.

ASTRA пише, що внаслідок влучання ракет територія в/ч отримала пошкодження, ліквідовано командира в/ч 85683 Олександра Кулакова та ще одного військовослужбовця.

Також, стверджує Telegram-канал, є поранені, їхня кількість уточнюється.

У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів.

Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше "Крим. Реалії". Там же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об’єкти.

3-й радіотехнічний полк – військове формування у складі радіотехнічних військ ВКС РФ, сформоване у 2014 році після анексії Криму Росією на базі 40-ї радіотехнічної бригади ЗСУ.

Нагадаємо, 6 травня, ЗМІ повідомляли, що українська військова розвідка за допомогою морських безпілотників уразила швидкісний катер Росії в районі окупованого Криму.