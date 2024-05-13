СМИ сообщили о повреждении в Крыму базы ПВО россиян: погиб командир части

13 мая в районе 6 утра несколько ракет атаковали воинскую часть 85 683 российских оккупантов на горе Ай-Петри в аннексированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в "экстренных службах" оккупантов полуострова.

На горе находится "тайная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка вооруженных сил России.

ASTRA пишет, что в результате попадания ракет территория в/ч получила повреждение, ликвидирован командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий.

Также, утверждает Telegram-канал, ранены, их количество уточняется.

В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр далекой разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров посредством шаров нередко привлекали внимание туристов.

Под этими куполами прячутся радиолокационные комплексы, писали ранее "Крым. Реалии". Там же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

3-й радиотехнический полк – военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ, сформированное в 2014 году после аннексии Крыма Россией на базе 40-й радиотехнической бригады ВСУ.

Напомним, 6 мая СМИ сообщали, что украинская военная разведка с помощью морских беспилотников поразила скоростной катер России в районе оккупированного Крыма.