Генштаб: ЗСУ збили російський штурмовик над Донецькою областю

Сили оборони України 13 травня збили в небі над Донецькою областю російський штурмовик Су-25, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25" , — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони. Зокрема, українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.

На Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська.

Розпочалось бойове зіткнення в районі н.п. Стариця.

Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку — до 14, на Краматорському напрямку — до 31, на Покровському напрямку — до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами.