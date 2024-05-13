У Києві затримали посадовця УЗ, який вимагав 10 млн хабаря

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція за сприяння керівництва "Укрзалізниці" викрили на корупції заступника керівника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у Києві, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії. За цю суму чиновник "гарантував" безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства.

Також він обіцяв "пришвидшену" процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні "Укрзалізниці" та Київської міської держадміністрації" , - йдеться у повідомленні

У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі. Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди, додали в СБУ.

"На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)" , - додали у відомстві.

Наразі посадовець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.