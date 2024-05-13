В Киеве задержали чиновника УЗ, который требовал 10 млн взятки

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция при содействии руководства "Укрзализныци" разоблачили на коррупции заместителя руководителя службы пути регионального филиала АО "Укрзализныця" в Киеве, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам дела, чиновник требовал 10 млн грн взятки от руководителя столичной строительной компании. За эту сумму чиновник "гарантировал" беспрепятственно передать подрядчику в долгосрочную аренду 6 га земли, которая находится на балансе госпредприятия.

Также он обещал "ускоренную" процедуру по заключению соответствующих договоров на уровне "Укрзализныци" и Киевской городской госадминистрации" , - говорится в сообщении

В случае отказа платить взятку чиновник угрожал искусственными препятствиями при оформлении технических паспортов и разрешительных документов на аренду земли. Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время передачи ему первой части неправомерной выгоды, добавили в СБУ.

"На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)" , - добавили в ведомстве.

Сейчас чиновник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.