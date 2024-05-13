Росіяни вдарили по підприємству на Харківщині: є загиблий та поранені
Одна людина загинула та чотири травмовані внаслідок ракетної атаки на підприємство в Харківський області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Офіс генпрокуратури у соцмережах.
Повідомляється, що 13 травня близько 16:40 збройні сили РФ завдали ракетний удар по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району.
Один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні.
Тип ракети наразі встановлюється.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.