Росіяни вдарили по підприємству на Харківщині: є загиблий та поранені

Одна людина загинула та чотири травмовані внаслідок ракетної атаки на підприємство в Харківський області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генпрокуратури у соцмережах.

Повідомляється, що 13 травня близько 16:40 збройні сили РФ завдали ракетний удар по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району.

Пожежники ліквідовують наслідки російського удару по підприємству на Харківщині, де загинула людина і четверо травмовані pic.twitter.com/K1Wk1x4P5b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2024

Один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні.

Тип ракети наразі встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.