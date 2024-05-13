Россияне ударили по предприятию на Харьковщине: есть погибший и раненые

Один человек погиб и четыре травмированы в результате ракетной атаки на предприятие в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокуратуры в соцсетях﻿.

Сообщается, что 13 мая около 16:40 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в поселке Коротич Харьковского района.

Пожежники ліквідовують наслідки російського удару по підприємству на Харківщині, де загинула людина і четверо травмовані pic.twitter.com/K1Wk1x4P5b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2024

Один сотрудник предприятия погиб, еще четыре получили ранения, они госпитализированы в больницу.

Тип ракеты сейчас устанавливается.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.