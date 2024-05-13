Столтенберг розповів, хто допомагає Росії вести війну проти України

Головною країною, яка надає Росії спроможності для ведення війни проти України, є Китай, який постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї, повідомляє Укрінформ.

Про це сьогодні у Брюсселі під час дискусії щодо майбутнього Альянсу в рамках Молодіжного саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«У багатьох вимірах війна в Україні свідчить, що безпека не є регіональною, безпека є глобальною. Головною країною, яка надає Росії можливість вести свою агресивну війну проти України в Європі, є Китай. Він є найбільшим торговельним партнером для Росії, вони (китайці – ред.) доставляють критичні компоненти для зброї, електроніку та сучасні технології, що дозволяє Росії будувати ракети, дрони та багато інших речей, які є ключовими для ведення війни проти України», - заявив Столтенберг.

Він зауважив, що Китай і Північна Корея, яка надає Росії боєприпаси і зброю, а також Іран, який поставляє в Росію дрони, є ключовими для російської спроможності вести війну проти України, європейської країни, друга та сусіда НАТО.

«Тож ця ідея, що ми можемо відділити Азію від Європи, більше не працює. Це взаємопов’язано. НАТО вирішує виклики, що надходять від Китаю для нашої безпеки», - зазначив керівник Альянсу.

За його словами, НАТО має близько 40 держав-партнерів по усьому світу, при цьому чотири з них - Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, - розташовані саме в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це партнерство, за словами генсека, має для НАТО особливе значення.

Генсек наголосив, що Альянс є і залишатиметься регіональним оборонним союзом Північної Америки та Європи, а стаття про колективну оборону буде використовуватися для захисту союзників у Європі та у Північній Америці. Але при цьому весь цей Північноатлантичний простір постає перед глобальними загрозами, - у кібернетичній сфері, у космосі та інших сферах.

«Не йдеться про те, щоб просувати НАТО в Індо-Тихоокеанський регіон. Але Китай, який є глобальною загрозою, наближаються до нас. Ми бачимо Китай у кіберпросторі, ми бачимо їх (китайців – ред.) в Африці, в Арктиці, ми бачимо їх спроби контролювати критичну інфраструктуру у наших власних країнах. Все це має значення для нашої безпеки», - додав Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, лідер КНР Сі Цзіньпін відвідав з офіційним візитом Францію, Сербію та Угорщину. На переговорах з Макроном у Парижі глава КНР заявив, що Китай і Франція мають спільно просувати створення багатополярного світу та запобігти новій холодній війні. У МЗС Китаю візит Сі Цзіньпіна до Європи назвали «дуже успішним».