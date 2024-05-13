Столтенберг рассказал, кто помогает России вести войну против Украины

Главной страной, предоставляющей России возможности для ведения войны против Украины, является Китай, поставляющий в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Брюсселе в ходе дискуссии о предстоящем Альянсе в рамках Молодежного саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Во многих измерениях война в Украине свидетельствует, что безопасность не является региональной, безопасность является глобальной. Главной страной, предоставляющей России возможность вести свою агрессивную войну против Украины в Европе, является Китай. Он является крупнейшим торговым партнером для России, они (китайцы – ред.) доставляют критические компоненты для оружия, электронику и современные технологии, позволяющие России строить ракеты, дроны и многие другие вещи, которые являются ключевыми для ведения войны против Украины», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что Китай и Северная Корея, предоставляющая России боеприпасы и оружие, а также поставляющий в Россию дроны Иран являются ключевыми для российской способности вести войну против Украины, европейской страны, друга и соседа НАТО.

«Итак, эта идея, которую мы можем отделить Азию от Европы, больше не работает. Это взаимосвязано. НАТО решает вызовы, поступающие от Китая для нашей безопасности», – отметил руководитель Альянса.

По его словам, НАТО имеет около 40 государств-партнеров по всему миру, при этом четыре из них – Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия – расположены именно в Индо-Тихоокеанском регионе. Это партнерство, по словам генсека, имеет для НАТО особое значение.

Генсек подчеркнул, что Североатлантический союз является и будет оставаться региональным оборонным союзом Северной Америки и Европы, а статья о коллективной обороне будет использоваться для защиты союзников в Европе и в Северной Америке. Но при этом все это Североатлантическое пространство предстает перед глобальными угрозами - в кибернетической сфере, в космосе и других сферах.

«Речь не идет о том, чтобы продвигать НАТО в Индо-Тихоокеанский регион. Но Китай, являющийся глобальной угрозой, приближаются к нам. Мы видим Китай в киберпространстве, мы видим их (китайцев – ред.) в Африке, в Арктике, мы видим их попытки контролировать критическую инфраструктуру в наших собственных странах. Все это имеет значение для нашей безопасности», – добавил Столтенберг.

Как сообщалось, лидер КНР Си Цзиньпин посетил с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию. На переговорах с Макроном в Париже глава КНР заявил, что Китай и Франция должны совместно продвигать создание многополярного мира и предотвратить новую холодную войну. В МИД Китая визит Си Цзиньпина в Европу назвали «очень успешным» .