Білий дім: США виділять Україні черговий пакет військової допомоги

США виділять Україні черговий пакет військової допомоги, про який буде оголошено найближчими днями, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван з посиланням на "Голос Америки".

"США виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів" , — сказав він.

Як повідомлялось, 10 травня США оголосили про виділення пакету військової допомоги на $400 млн, до якого увійшли боєприпаси для систем Patriot, NASAMS, HIMARS та артилерійські снаряди.