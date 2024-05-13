Белый дом: США выделят Украине очередной пакет военной помощи

США выделят Украине очередной пакет военной помощи, о котором будет объявлен в ближайшие дни, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан со ссылкой на "Голос Америки".

"США выделят Украине новый пакет помощи в следующие несколько дней" , — сказал он.

Как сообщалось, 10 мая США объявили о выделении пакета военной помощи на $400 млн, в который вошли боеприпасы для систем Patriot, NASAMS, HIMARS и артиллерийские снаряды.