DeepState: Війська РФ окупували ще одне село у Харківській області

Російські війська окупували село Лук'янці на півночі Харкіської області.﻿﻿ Про це заявили в проєкті DeepState, повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці та біля Вербового.

Уточнено ситуацію у Зеленому — довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої. Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.

Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.

За інформацією Генштабу, станом на 23:00 13 травня на Харківському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника та проводять прочісування міської забудови Вовчанська.