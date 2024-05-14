DeepState: Войска РФ оккупировали еще одно село в Харьковской области

Противник оккупировал село Лукьяновцы на севере Харьковской области.﻿﻿ Об этом заявили в DeepState, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, у Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и у Вербового.

Уточнена ситуация в Зеленом - долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село.

Напомним, 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои. Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.

Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.

В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.

По информации Генштаба, по состоянию на 23:00 13 мая в Харьковском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника, проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.