Україна і США обговорили ситуацію на фронті та прискорення поставок допомоги

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком провели розмову з військовим керівництвом США, під час якої обговорили ситуацію на фронті і прискорення постачання зброї, повідомляє Українська правда.

У розмові брали участь радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.

"Говорили про ситуацію на фронті, а також про допомогу, яка потрібна Україні на полі бою" , – повідомив головком ЗСУ.

Єрмак уточнив, що це була "детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян, і про те, яка допомога потрібна Україні вже".