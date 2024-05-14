Україна і США обговорили ситуацію на фронті та прискорення поставок допомоги
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком провели розмову з військовим керівництвом США, під час якої обговорили ситуацію на фронті і прискорення постачання зброї, повідомляє Українська правда.
У розмові брали участь радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.
"Говорили про ситуацію на фронті, а також про допомогу, яка потрібна Україні на полі бою", – повідомив головком ЗСУ.
Єрмак уточнив, що це була "детальна розмова про ситуацію на фронті, наступальні спроби росіян, і про те, яка допомога потрібна Україні вже".
"Нам дуже необхідне пришвидшення поставок озброєнь. Це детально проговорили", − підсумував керівник ОП.