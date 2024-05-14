Украина и США обсудили ситуацию на фронте и ускорение поставок помощи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с министром обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провели разговор с военным руководством США, во время которого обсудили ситуацию на фронте и ускорение поставок оружия, сообщает Украинская правда.

В разговоре участвовали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

"Говорили о ситуации на фронте, а также о помощи, которая нужна Украине на поле боя" , – сообщил главком ВСУ.

Ермак уточнил, что это был "детальный разговор о ситуации на фронте, наступательных попытках россиян, и о том, какая помощь нужна Украине уже".