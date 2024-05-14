Путін знайшов нову посаду екссекретарю Радбезу РФ Патрушеву

Колишнього секретаря Ради національної безпеки Російської Федерації та в минулому глави Федеральної служби безпеки Миколу Патрушева, якого нещодавно звільнили із займаної посади, керівник Росії Володимир Путін призначив помічником президента Росії. Відповідний указ у вівторок, 14 травня, був опублікований на сайті Кремля, повідомляє Дзеркало тижня.

Патрушева зняли із попередньої посади секретаря РНБО у неділю, 12 травня. Його місце посів уже колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, якого Путін вирішив змінити при переформатуванні уряду.

Також помічниками Путіна призначені Олексій Дюмін, який раніше обіймав посаду губернатора Тульської області, колишній міністр освіти РФ Андрій Фурсенко та ексглава мінкультури Володимир Мединський

Посаду голови адміністрації Путіна знову зайняв Антон Вайно, а Максим Орєшкін, який раніше був помічником Путіна, став заступником керівника адміністрації президента.

Зазначимо, що новим міністром оборони Росії раніше став Андрій Бєлоусов. Експерти одноголосно пов'язують такі зміни з планами Путіна вести тривалу війну тепер вже не лише проти України, але й проти НАТО. Для цього РФ прагне оптимізувати економіку та оборонно-промислову базу.