Путин нашел новую должность экс-секретарю Совбеза РФ Патрушеву

Бывшего секретаря Совета национальной безопасности Российской Федерации и в прошлом главы Федеральной службы безопасности Николая Патрушева, недавно уволенного с занимаемой должности, руководитель России Владимир Путин назначил помощником президента России. Соответствующий указ во вторник, 14 мая, был опубликован на сайте Кремля, сообщает Зеркало недели.

Патрушев был снят с предыдущей должности секретаря СНБО в воскресенье, 12 мая. Его место занял уже бывший министр обороны России Сергей Шойгу, которого Путин решил сменить при переформатировании правительства.

Также помощниками Путина назначены Алексей Дюмин, ранее занимавший должность губернатора Тульской области, бывший министр образования РФ Андрей Фурсенко и экс-глава минкультуры Владимир Мединский.

Пост главы администрации Путина вновь занял Антон Вайно, а Максим Орешкин, ранее бывший помощником Путина, стал заместителем руководителя администрации президента.

Отметим, что новым министром обороны России стал Алексей Белоусов. Эксперты единогласно связывают такие изменения с планами Путина вести длительную войну теперь уже не только против Украины, но и против НАТО. Для этого РФ стремится улучшить экономику и оборонно-промышленную базу.