Генштаб повідомив про зміну позицій ЗСУ під Лук'янцями у Харківській області

ЗСУ провели зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці Харківської області для збереження життів військових.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00 14 травня.

Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.

Продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку тривають 3 атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.

На Сіверському напрямку підрозділи наших військ відбивають 7 атак противника на напрямках Веселе – Роздолівка, Золотарівка - Верхньокам’янське, Миколаївка – Спірне, Берестове – Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Кліщіївка, втрат позицій не допущено.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка - Біла Гора, без успіху противника.

На Покровському напрямку війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине – Новоолександрівка, Архангельське – Новоолександрівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Євгенівка, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх.

На Курахівському напрямку наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

З початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці.