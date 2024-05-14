Генштаб сообщил об изменении позиций ВСУ под Лукьянцами в Харьковской области

ВСУ произвели изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области для сохранения жизней военных.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 14 мая.

Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину нашей страны, срыву выполнения им задач по установлению полного контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.

В Черниговской и Сумской областях обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

За текущие сутки противник провел 31 атаку позиций наших войск на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях, 20 из них еще продолжаются.

На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (РФ) – Волчанск, ситуация контролируемая. В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия.

Продолжаются мероприятия по прочесу городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируется. Потери противника в этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении продолжаются 3 атаки российских окупантов на направлениях Ольшана – Петропавловка, Крахмальное – Берестово, Коломыйчиха – Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП противника.

На Северском направлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях Веселое – Раздолевка, Золотаровка – Верхнекаменское, Николаевка – Спорное, Берестово – Выемка. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении наши войска отразили 2 атаки противника на направлениях Бахмут – Новый, Бахмут – Клещиевка, потерь позиций не допущено.

На Торецком направлении подразделения наших войск сдерживают 1 атаку российских окупантов в направлении Николаевка - Белая Гора, без успеха противника.

На Покровском направлении войска Сил обороны отразили 11 атак противника на направлениях: Очеретино – Новоалександровка, Архангельское – Новоалександровка, Архангельское – Калиновое, Архангельское – Евгеньевка, Тоненькое – Нетайлово, Пески – Нетайлово, 5 атак еще продолжается. На отдельных участках в результате интенсивного огневого воздействия противника враг имел ограниченный тактический успех.

На Кураховском направлении наши войска отразили 1 атаку противника в направлении Марьинка – Григоровка. На отдельном участке противник имел ограниченный успех.

На Времивском направлении подразделения наших войск отразили 5 атак противника на направлениях Сладкое – Водяное, Заветное Желание – Старомайорское. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении войска группировки отразили 1 атаку противника в направлении Новопрокоповка - Роботино. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, применено 15 управляемых авиационных бомб, совершено 23 удара дронами-камикадзе, враг совершил более 500 обстрелов позиций наших войск. Общие потери противника в живой силе составляют 80 человек, вооружения и военной техники – 32 единицы.