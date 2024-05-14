Понад 20% ФОПів, створених торік, припинили діяльність – "Опендатабот"

Майже 31 тисяча ФОПів припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів торік закрились у 2024 році.

Про це свідчать﻿ дані "Опендатабот".

30 904 ФОПи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року.

Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі — 10 773 (34.9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі — 10.1% та 6.2% відповідно.

Найбільше закривається бізнесів у Києві — понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина — майже 2,4 тисячі бізнесів (7.7%). І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7.7%.

До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина — 7.7% та 6.8% відповідно.

Понад 23% новостворених ФОПів торік, припинили свою діяльність у 2024 році — це 7,3 тисячі бізнесів.