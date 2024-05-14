Более 20% ФЛП, созданных в прошлом году, прекратили деятельность – "Опендатабот"

Почти 31 тысяча ФЛП прекратила свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Чаще всего закрываются бизнесы в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

30 904 ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Однако новых бизнесов открывается в два раза больше — более 74 тысячи за первый квартал этого года.

Чаще всего закрываются ФЛП, работающие в сфере розничной торговли – 10 773 (34.9%). Также в тройку лидеров попали сферы компьютерного программирования и оптовой торговли – 10.1% и 6.2% соответственно.

Больше всего закрывается бизнесов в Киеве — более 3,8 тысячи или 12,4%. На втором месте антирейтинга Харьковщина – почти 2,4 тысячи бизнесов (7.7%). И замыкает топ Днепропетровщина, там прекратили свою деятельность почти 2,4 тысячи ФЛП или 7.7%.

В антитоп также попала Одесчина и Львовщина — 7.7% и 6.8% соответственно.

Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году — это 7,3 тысячи бизнесов.